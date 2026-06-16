Амбициозный проект: под Саратовом построят мощный элеваторный комплекс

Инвестиционный проект по строительству зернохранилища реализуется в Ершовском районе.

Общий объем инвестиций в современный элеваторный комплекс составляет 1 миллиард рублей, а его завершение запланировано на 2029 год.

Строящийся объект будет представлять собой комплекс, предназначенный для приема, подготовки, хранения и отгрузки зерна.

На данный момент на строительной площадке уже установлены 2 емкости для хранения зерна, каждая из которых имеет вместимость 10 тысяч тонн, а также — производственная лаборатория для контроля качества, автомобильные весы для взвешивания грузовиков.

Как отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко, реализация этого проекта значительно улучшит инфраструктуру хранения зерна в регионе и даст дополнительный импульс развитию Ершовского района. Министерство инвестиционной политики совместно с министерством сельского хозяйства области продолжит оказывать поддержку проектам в агропромышленном секторе.

Ольга Сергеева