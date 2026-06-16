Саратовчанка получила миллион рублей за несуществующего ребенка и три года колонии

В Калининском районе Саратовской области местная жительница была осуждена за мошенничество с социальными выплатами.

Женщина подала ложное заявление о рождении ребенка вне медицинского учреждения, в результате чего ей было выдано свидетельство о рождении, несмотря на то, что ребенка на самом деле не существовало. Таким образом, она получила более 1 миллиона рублей социальных выплат.

Обман был раскрыт, и злоумышленницу осудили по частям 3 и 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Суд приговорил ее к 3 годам колонии общего режима. Кроме того, прокуратура обратилась в суд с требованием аннулировать запись о рождении несуществующего ребенка, и это требование было удовлетворено.

Ольга Сергеева