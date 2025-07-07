Андрей Еремин: Количество абитуриентов на целевую подготовку увеличивается

Каждый день работы приемной комиссии количество абитуриентов на целевую подготовку значительно увеличивается, и уже более 500 человек подали свои документы в наш университет и заявки на портале «Работа России».

Для удобства будущих целевиков мы выделили специалистов приемной комиссии и организовали несколько отдельных «окон» для приема документов и консультирования. Кроме того, в тесном взаимодействии с региональным министерством здравоохранения и администрациями районов разработан график, согласно которому группы целевиков от районов организованно и целенаправленно подают документы.

Нет никаких административных или организационных барьеров. Как я всегда подчеркивал, университет оказывает максимальное содействие во всех аспектах регионального здравоохранения, в данном случае, в отношении целевой подготовки кадров.