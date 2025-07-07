Пьяный водитель насмерть сбил девочку на тротуаре в Энгельсе. Новые подробности

В воскресенье 6 июля в Энгельсе пьяный водитель «ВАЗ-2110» на высокой скорости врезался в пешеходов на перекрестке ул. Краснознаменная и Мира.

По видеозаписям видно, что машина потеряла управление, протаранив людей у светофора. В итоге от удара автомобиля погибла 15-летняя девочка, также двое пострадали.

По данным ГИБДД региона, 30-летний водитель попытался скрыться, но был пойман. Анализы подтвердили наличие у него алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ, по которой виновнику трагедии грозит до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, на контроль взял дело председатель СК России Александр Бастрыкин. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил соболезнования семье погибшей.