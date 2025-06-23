Андрей Еремин: В лагере «Медик» стартовал новый сезон

В наш спортивно-оздоровительный лагерь «Медик» заехали первые отдыхающие — начался летний сезон 2025!

После насыщенного года отдых в уютном уголке природы на волжском острове особенно приятен. Каждый год мы проводили работу по обновлению инфраструктуры лагеря и сегодня он абсолютно готов к гостеприимному приему и комфортному размещению отдыхающих.

Кроме того, разработана специальная программа приятного и полезного отдыха на природе. И уже стало доброй традицией проводить выездные мероприятия для гостей и обучающихся в рамках корпоративной культуры и общественной деятельности.

Уверен, сезон этого года запомнится уникальными событиями и яркими впечатлениями.