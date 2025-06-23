Летняя подработка саратовских подростков также войдет в страховой стаж

13 тысяч саратовцев нашли первую работу в 2024 году.

По данным Саратовского отделения Социального фонда России, с января 2024 года 13 тысяч жителей региона впервые трудоустроились. Летняя подработка также засчитывается в страховой стаж, что позволяет формировать пенсионные права.

Для включения работы в стаж необходим официальный трудовой договор, даже для несовершеннолетних. Проверить стаж и пенсионные баллы можно через выписку из лицевого счета на Госуслугах.

Справки оформляются онлайн или в отделениях СФР и МФЦ. Консультации доступны по бесплатному номеру: 8-800-100-00-01.