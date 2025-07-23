Андрей Воробьев: Госдума подведет итоги парламентской работы

Заключительное пленарное заседание весенней сессии в Госдуме началось. Выступают руководители фракций.

Далее в первом чтении рассмотрим два законопроекта о социальных гарантиях для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня».

Инициативы предлагают предоставить им право на получение льгот наравне с гражданами, удостоенными званий Героя РФ и Героя Труда РФ, также взамен части льгот будет возможность получать денежную выплату. Кроме того, предлагается устранить ограничения, связанные с зачислением в страховой стаж периодов ухода за ребенком в возрасте до 1,5 лет.

В завершение председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня подведет итоги нашей парламентской работы и обозначит дальнейшие приоритеты.