Калинин предложил меры борьбы с бедностью в Саратовской области

Депутат Саратовской облдумы (фракция СРЗП), зампред комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин на сегодняшнем заседании регионального парламента высказался о росте цен на продукты питания.

По информации парламентария, темпы рост продаж продуктов рухнули втрое, а, значит, люди стали экономить на самом необходимом – на еде. Калинин заявил, что больнее всего инфляция бьет по самым незащищенным слоям населения – по пенсионерам.

В качестве примера депутат привел обратившуюся к нему недавно пенсионерку, которая на пенсию в размере 13 тысяч рублей буквально выживает. Покупает вилок капусты, крупу, огурец… Мясо не может позволить себе уже несколько лет. Большая часть пенсии уходит на квартплату и лекарства. Это вызывает слезы, заметил Калинин.

«Больно и обидно за таких людей, которые зачастую имеют высшее образование и многие годы трудились на благо Отечества», — сказал депутат.

Говоря о том, как следует решить проблему, Калинин напомнил о предложениях лидера СРЗП Сергея Миронова о необходимости госрегулирования рынка сельхозпродукции. В другом законопроекте партии предлагается обязать торговые сети иметь на полках не менее 10 процентов продукции местного производства.

Кроме того, по мнению парламентария, необходимо уже осенью проиндексировать пенсии и прочие выплаты на уровень потребительской инфляции. А еще необходимо ограничить розничные наценки, снизить НДС на основные продукты питания, бороться с монополизмом торговых сетей. Все это поможет снизить цены на продукты питания в регионе.

По словам Калинина, многие вопросы благодаря команде губернатора Романа Бусаргина уже решаются сегодня, но ослаблять усилия нельзя.

«Пенсии должны быть такими, чтобы у людей была возможность не только оплачивать ЖКУ, но и приобретать лекарства и основные продукты. Коллеги, давайте включаться в эту работу на благо жителей Саратовской области», — призвал депутатов и представителей правительства региона Вячеслав Калинин.