Андрей Воробьев: Госдума приняла новую инициативу для поддержки семей с детьми

Сегодня основное чтение прошла ещё одна инициатива по поддержке семей с детьми. Она направлена на реализацию Поручений Президента.

Увеличивается сумма корпоративных выплат работникам при рождении детей, которая не будет облагаться НДФЛ.

Поправки вносятся в налоговый кодекс.

Сейчас налогом не облагается выплата до 50 тысяч рублей, теперь она будет увеличена до 1 миллиона. Важно, что эта мера поддержки также касается семей, усыновивших ребёнка в возрасте до 1 года.

Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.