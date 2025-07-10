«Профессионалитет»: Летняя практика студентов для профессионального роста

Студенты Саратовского областного педагогического колледжа проходят летнюю практику в детских оздоровительных лагерях и школьных площадках.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» будущие педагоги не только получают профессиональный опыт, но и создают для детей запоминающиеся каникулы. Об этом информирует региональное министерство образования.

В Спортивно-оздоровительном центре «Берёзка» студентки колледжа Анастасия Гришанова, Варвара Степанова, Валентина Павлова и Алиса Дьяконова организовали программу для отдыхающих. Несмотря на переменчивую погоду, практикантки провели творческие мероприятия, спортивные состязания и вечерние дискотеки. Их отряд занял второе место среди 17 команд, что стало поводом для гордости.

Камила Цинаева проходит практику в школьном лагере на базе саратовской школы № 8. Каждый день наполнен активностями: зарядка, мастер-классы, спортивные соревнования и театральные постановки. Ребята участвуют в творческих занятиях, осваивают оригами и создают яркие рисунки.

Летняя практика — это не только важный этап учебного процесса, но и возможность применить знания на деле, развить коммуникативные навыки и лучше понять детскую психологию. Полученный опыт станет прочной основой для будущей профессиональной деятельности.