Андрей Воробьев: Итоги парламентской недели

Об основных законопроектах, которые на этой неделе приняли в разных чтениях в Госдуме.

Поддержка участников СВО. Командиры воинских частей смогут удостоверять доверенности и завещания добровольцев.

Защита от мошенников. Вводится уголовная ответственность для дропперов, а подростки смогут открывать банковские счета только с согласия родителей.

Материнство и детство. Увеличится размер пособий по беременности и родам обучающимся студенткам.

Защита русского языка. Закон ограничивает использование иностранных слов в публичном пространстве, в том числе в рекламе, на вывесках, в названиях жилых комплексов.

Изменения в сфере ЖКХ. С 1 марта 2026 года предельный срок платы за коммунальные услуги переносится с 10-го на 15-е число месяца.