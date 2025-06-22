Саратовская область попала в зону высокого риска по заболеваемости мышиной лихорадкой

Саратовская область вошла в топ-15 регионов с повышенным риском заражения ГЛПС.

Согласно докладу Роспотребнадзора, в 2024 году угроза заболевания мышиной лихорадкой (ГЛПС) высока в 15 субъектах РФ, включая Саратовскую область, Татарстан, Башкортостан, Приморский край и др. Хотя риск здесь ниже, чем в Пензенской или Самарской областях, он остается выше среднероссийского.

Основные очаги заражения — дома (43%), леса (23%) и дачи (23%). Большинство заболевших в 2023 году — мужчины 30–59 лет, более 25% — безработные.

В Саратовской области последняя крупная вспышка ГЛПС зафиксирована в 2019 году: 2702 случая, из них 2084 — в Саратове и Гагаринском районе.