Андрей Воробьев: Итоги парламентской недели

Традиционно в воскресенье рассказываю об основных итогах пленарной недели в Госдуме и принятых законопроектах.

Поддержка участников СВО

Для военнослужащих продлевается срок действия результатов ЕГЭ – период прохождения службы не будет учитываться.

Регулирование миграционной сферы

В первом чтении принят законопроект, расширяющий основания для лишения мигрантов гражданства РФ.

Также усиливается контроль за сертификатами о владении мигрантами русским языком.

Семья и дети

Вырастет размер пособий по беременности и родам обучающимся женщинам.

Корпоративные выплаты до 1 млн рублей при рождении или усыновлении ребёнка освобождаются от НДФЛ.

Работа маркетплейсов и защита прав потребителей

В первом чтении принят закон о регулировании платформенной экономики. Документ вводит единые правила для электронной торговли.