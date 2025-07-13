Андрей Воробьев: Итоги парламентской недели

Традиционно в воскресенье рассказываю об основных итогах пленарной недели в Госдуме и принятых законопроектах.
Поддержка участников СВО
Для военнослужащих продлевается срок действия результатов ЕГЭ – период прохождения службы не будет учитываться.
Регулирование миграционной сферы
В первом чтении принят законопроект, расширяющий основания для лишения мигрантов гражданства РФ.
Также усиливается контроль за сертификатами о владении мигрантами русским языком.
Семья и дети
Вырастет размер пособий по беременности и родам обучающимся женщинам.
Корпоративные выплаты до 1 млн рублей при рождении или усыновлении ребёнка освобождаются от НДФЛ.
Работа маркетплейсов и защита прав потребителей
В первом чтении принят закон о регулировании платформенной экономики. Документ вводит единые правила для электронной торговли.