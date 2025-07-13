Жители Саратова наблюдали ночью в небе природное «световое шоу»

Саратов накрыла мощная гроза после изнурительной жары.

Вечером 12 июля в Саратове резко сменилась погода — после дневного зноя город накрыл сильный грозовой фронт. Около 21:00 небо потемнело, поднялся ветер, и начался ливень с десятками молний в минуту.

Жители массово публиковали в соцсетях фото впечатляющих разрядов, особенно интенсивных в районе поселка Юбилейный. Метеоролог СГУ Максим Червяков подтвердил аномальную грозовую активность, зафиксированную на специальных картах, и призвал горожан соблюдать осторожность.

Блогеры описывали, как буквально убегали от надвигающейся стихии, успев укрыться дома перед началом ливня.