Андрей Воробьев: Об итогах работы в Госдуме

Традиционно в воскресенье, об основных итогах законотворческой работы в Госдуме.

Здоровье школьников, организация летнего отдыха, развитие спорта. На «правчасе» с профильными министрами обсудили вопросы нормативов по строительству школ, высокой учебной нагрузки, работы лагерей, доступности спортивных площадок.

Миграционное законодательство. Усилится контроль за пребыванием детей мигрантов на территории России: обмен данными будет проходить между Минобразования и МВД.

Поддержка военнослужащих и их семей. Упрощается оформление наследства для родственников погибших участников СВО, также будет отменена уплата госпошлины по ряду судебных дел.

Сохранение памяти. За осквернение воинских захоронений и мемориалов может быть введена уголовная ответственность. Максимальное наказание – штраф до 5 млн рублей или лишение свободы до 5 лет.

Кадровое обеспечение школ. В первом чтении принят законопроект о допуске студентов к педагогической деятельности в школах.