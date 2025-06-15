Володин возложил цветы к Брестской крепости

Председатель ГД, председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин прибыл в Брест, где завтра он проведет заседание Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

Среди вопросов повестки — защита и сохранение исторической правды.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, Володин возложил цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Брестская крепость — герой». Затем вместе с Председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорем Сергеенко он почтил память героев, оборонявших Брестскую крепость в 1941 году, защитники защитники которой пали, сдерживая натиск фашистов.