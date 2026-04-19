Антитеррористическая комиссия закрыла в сезон детские лагеря на Кумысной поляне Саратова

Кумысная поляна закрыта для детского отдыха: решение принято на уровне антитеррористической комиссии.

Саратовская антитеррористическая комиссия, объединяющая представителей силового блока и контрольно-надзорных органов, постановила временно прекратить работу летних лагерей, которые находятся в границах Кумысной поляны. Соответствующий протокол был подписан 15 апреля.

Губернатор Роман Бусаргин разъяснил, что такое непростое решение продиктовано реальными рисками для жизни и здоровья детей. Специалисты провели скрупулёзный анализ ситуации: оказалось, что ранее на территории этих учреждений уже фиксировались случаи повреждения построек в результате атак беспилотных летательных аппаратов.

Перед региональными министерствами и городской администрацией поставлена конкретная задача — оперативно найти и подготовить альтернативные площадки для летнего отдыха школьников. Они должны быть безопасными и соответствовать всем требованиям.

Что касается родителей, которые успели приобрести путёвки в закрытые лагеря, — деньги можно вернуть. Для этого необходимо обратиться напрямую в администрацию того лагеря, где была оформлена путёвка.

На этот вопрос обратила внимание общественница Екатерина Мизулина. Она намерена поставить вопрос о закрытии детских лагерей в сезон перед спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Ольга Сергеева