Несколько саратовцев не вернулись живыми с фронтов СВО

Семь семей в Саратовской области получили траурные вести с фронта.

Информация о потерях поступает из разных районов региона.

В Ивантеевском районе не стало троих земляков. Муниципалитет сообщил о смерти Дмитрия Бабошкина, Евгения Зяблова и Владимира Алишева. Как уточняется, Владимир Амангильдеевич скончался после продолжительной болезни.

Перелюбский район потерял бойца Арсена Ельчанинова.

В Краснопартизанском районе завтра пройдут похороны Дмитрия Головко. Церемония прощания состоится с 10 до 12 часов в районном доме культуры посёлка Горный. Погибшего захоронят на кладбище в посёлке Чистопольский.

Администрация Саратова подтвердила гибель ещё двоих военнослужащих — Сергея Мынкова и Николая Панкратова, не приводя дополнительных обстоятельств.

Губернатор Саратовской области и главы муниципалитетов выразили соболезнования родственникам погибших.

Ольга Сергеева