Антонина Галяшкина: Долгов по зарплате быть не должно!  

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Новости Саратова
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Депутат Саратовской областной Думы Антонина Галяшкина (фракция «Единая Россия») рассказала об имеющихся долгах по зарплате на Балаковском предприятии.  

Об этом парламентарию сообщили люди на встрече. 

«На встрече с жителями Балаково ко мне обратились сотрудники одного из предприятий. Там имеется задолженность по заработной плате. Такая ситуация недопустима. Люди должны получать оплату за свой труд. Достойную и своевременно. В ближайшее время проведу встречу с коллективом и руководством», — подчеркнула депутат Антонина Галяшкина.