Антонина Галяшкина: Инициатива Вячеслава Володина очень важна для жителей

Глава Озинского района Антонина Галяшкина отметила, что инициатива Вячеслава Володина о бесплатном посещении детских садов и бесплатном школьном питании в сельской местности имеет большое значение для жителей.

По её словам, эта мера станет существенной поддержкой для семей с детьми.

Она подчеркнула, что жизнь и труд на селе всегда требуют больших усилий. Несмотря на сложные погодные условия, аграрии Озинского района ежегодно демонстрируют хорошие показатели урожая. Каждый сельский житель вносит вклад в продовольственную безопасность региона и страны, поэтому, как считает Галяшкина, предложенная Володиным поддержка сельчан является справедливой и своевременной.

Глава района также напомнила о уже реализованных проектах Вячеслава Володина. В частности, пришкольный бассейн, построенный по его инициативе, пользуется большой популярностью среди детей из Озинок и других населённых пунктов района. Школьники активно посещают занятия, учатся плавать и укрепляют здоровье.

Кроме того, в текущем году в рамках проекта Володина запланирован ремонт дворовых территорий в школах и детских садах опорных населённых пунктов. Новая инициатива спикера Госдумы, по мнению Галяшкиной, не только улучшит социальные условия для семей с детьми, но и поспособствует развитию сельских территорий.