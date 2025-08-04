В Самойловском районе фермерами собрано 100 тысяч тонн зерна

Сельхозпроизводители Самойловского района намолотили 100 тысяч тонн зерновых.

По прогнозам, общий валовый сбор в муниципалитете достигнет 102 тысяч тонн при средней урожайности 38,7 центнеров с гектара.

Как уточняет региональное министерство сельского хозяйства, Самойловский район стал седьмым в области, преодолевшим отметку в 100 тысяч тонн. Ранее такие показатели были зафиксированы в Пугачёвском, Калининском, Энгельсском, Краснокутском, Екатериновском и Перелюбском районах.

На данный момент Ершовский район также вошёл в список территорий с высокими намолотом зерна, подтверждая устойчивое развитие аграрного сектора Саратовской области.