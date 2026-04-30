Антонина Галяшкина заявила, что перинатальный центр в Вольске был, есть и будет

В Саратовской областной Думе обсудили вопросы кадрового обеспечения медицины.

Руководитель фракции «Единая Россия» Антонина Галяшкина встретилась с сотрудниками медучреждения. Ключевой темой стало обсуждение программы целевого обучения новых специалистов.

В ходе визита в Вольский перинатальный центр депутат ознакомилась с его работой. Галяшкина отметила, что учреждение является опорным для жителей четырёх районов. Только с начала года здесь родились 86 малышей, на дородовом патронаже находятся около 230 женщин.

Встреча состоялась после коллективного обращения жителей района, которые просили депутата взять ситуацию под контроль и посодействовать развитию медучреждения.

«Домыслы о закрытии центра не имеют оснований. Перинатальный центр в Вольске был, есть и будет», — заявила Галяшкина.

Депутат взяла ситуацию под личный контроль и сообщила о планах обсудить развитие учреждения с руководством регионального Минздрава.

Ольга Сергеева