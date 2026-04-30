Саратовцы жалуются с утра на неработающий интернет

В Саратове снова наблюдаются перебои с мобильным интернетом.

Сегодня, 30 апреля, жители Саратова жалуются на отсутствие мобильного интернета. Об этом сообщают подписчики телеграм-канала «Новости Саратова».

В Саратове, Энгельсе, Балакове и Балашове работают точки доступа бесплатного Wi-Fi. Карты публичной сети размещены в открытом доступе. Такси можно заказать по телефонам агрегаторов. Некоторые сервисы и сайты продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, рано утром в Саратовской области была объявлена угроза атаки БПЛА. Аэропорт «Гагарин» закрывался на несколько часов, задержано два рейса.

Всего над Россией было сбито 189 украинских беспилотников, в том числе над территорией Саратовской области.

Ольга Сергеева