Антонов: аудит показал отсутствие целей в работе Центра развития Саратовской агломерации

Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов рассказал о критических выводах Счетной палаты региона, касающихся деятельности «Центра развития Саратовской агломерации и индустриальных парков».

Аудит подтвердил, что государственное учреждение, созданное для стимулирования экономического роста, демонстрирует низкую эффективность и работает без целей.

Как заявил спикер облдумы, Центр развития Саратовской агломерации, вопреки своему назначению, фактически ограничился лишь «мониторингом» и «обобщением» данных, что по сути дублирует функции других ведомств.

Особое внимание в отчете уделено структуре штата и системе оплаты труда. Было отмечено, что большинство должностей являются административно-управленческими. При этом для «экспертов» не установлены требования ни к специализированному образованию, ни к стажу. Показательной деталью стало то, что наибольший удельный вес в зарплате сотрудников занимают премии и надбавки, выплачиваемые «за качество», несмотря на отсутствие измеримых положительных результатов.

Алексей Антонов также констатировал, что деятельность ГКУ сосредоточена исключительно на Саратовской агломерации, оставляя без внимания другие потенциальные точки роста в регионе, такие как Балаковская и Балашовская агломерации.

На основании полученных данных председатель облдумы поставил под сомнение целесообразность дальнейшего выделения бюджетных средств на финансирование учреждения в текущем формате.

«Каких реальных положительных результатов для Саратовской агломерации и индустриальных парков удалось достичь этому учреждению? И главное, оправдана ли трата бюджетных средств на такой формат работы?» — резюмировал Алексей Антонов (фракция «Единая Россия»).

Сегодня на площадке Саратовской областной Думы анонсировано проведение совещания, целью которого станет предметное изучение ситуации для выработки решений по устранению неэффективного расходования бюджетных средств.