Закупаемые лекарства улучшают качество жизни саратовских пациентов

На заседании областной Думы было одобрено распоряжение губернатора Романа Бусаргина о направлении 265 миллионов рублей на закупку медикаментов для пациентов-льготников.

В перечень пациентов вошли больные, страдающие сахарным диабетом, онкологическими, ревматологическими и нефрологическими заболеваниями, а также болезнями сердечно-сосудистой системы и бронхиальной астмой.

Особое внимание уделено нефрологическим пациентам. Дополнительное финансирование для них связано с возросшей потребностью в лекарственных средствах, необходимых для поддержания резерва жизненно важных медикаментов, используемых в терапии хронической болезни почек.

Как пояснила главный внештатный нефролог министерства здравоохранения региона Наталья Петрова, терапия для больных с почечной недостаточностью нацелена на торможение развития патологии, снятие симптомов и предупреждение осложнений.

«Консервативное лечение решает задачи по устранению факторов, отягчающих болезнь, и нормализации гормональных и метаболических сбоев. Ключевую роль здесь играют соблюдение диеты с низким содержанием белка и мониторинг почечной гипертонии. Поставляемые препараты реально повышают качество жизни пациентов и способствуют ее продлению», — отметила специалист.

Ольга Сергеева