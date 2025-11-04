Архитектурный декор в стиле эклектики исторического дома в Марксе спасен для потомков

В Марксе зданию на улице Карла Либкнехта, 32, присвоен охранный статус.

Построенный в конце XIX века в стиле эклектики, особняк ранее принадлежал начальнику полиции Кремеру.

Эксперты выделили уникальные элементы фасада: мезонин с лучковым фронтоном, арочные окна с наличниками и угловые лопатки. Владелец обязан сохранять эти архитектурные детали и согласовывать все реставрационные работы.

Как отметил председатель Комитета культурного наследия Владимир Мухин, такой подход обеспечит сохранность памятника для будущих поколений.

Ольга Сергеева