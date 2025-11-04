Следствие возбудило дело после гибели 7-летнего мальчика в огне

В городе Маркс Саратовской области 4 ноября произошел трагический пожар в квартире на проспекте Строителей, в результате которого погиб семилетний ребенок.

Мать мальчика, 51-летняя женщина, была госпитализирована с отравлением продуктами горения, ее состояние стабилизировано.

По факту гибели ребенка следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время на месте происхождения работают криминалисты, проводя осмотр места происшествия и необходимые экспертизы для установления точной причины возгорания.

Следователи также опрашивают возможных свидетелей трагедии, чтобы восстановить полную картину произошедшего и выяснить обстоятельства, приведшие к возгоранию.

Ольга Сергеева