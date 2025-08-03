Ассоциация «Хвалынские холмы» вышла в финал конкурса «Диво России»

Экоклуб «Хвалынские холмы» победил в полуфинале Всероссийского фестиваля туристических видео «Диво России» с роликом «Купание Хвалынского лося».

В 2025 году на конкурс подано более 1 тысячи видеопроектов, а в полуфиналы конкурса вышли 256 видеопроектов из 42 регионов России.

Финал общероссийского фестиваля состоится в Севастополе с 13 по 15 октября текущего года.

Как сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, участие Ассоциации в конкурсе стало возможно при грантовой поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области.