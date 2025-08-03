Саратовцы приняли участие в федеральном семинаре для добровольцев

Руководитель «Экосистемы прогрессоров» Александр Селиванов принял участие в семинаре-совещании по вопросам государственной политики в сфере добровольчества и НКО в Мастерской управления «Сенеж».

Участники из 85 регионов разрабатывали план достижения национальной цели – вовлечение в добровольческую и общественную деятельность молодежи.

Предложения будут обобщены и учтены при реализации Концепции развития добровольчества и общественной деятельности до 2030 года.

Об этом сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений региона.