Мэр об атаке БПЛА на Саратов: «Выбиты окна, оценивается ущерб»

В Саратове после ночной атаки БПЛА повреждены объекты инфраструктуры, есть погибший.

По поручению губернатора Романа Бусаргина администрация областного центра оперативно приступила к оценке нанесённого ущерба и организации помощи пострадавшим гражданам.

Мэр Игорь Молчанов отметил, что в настоящее время специалисты мэрии проводят подомовой обход повреждённых объектов, всем нуждающимся будет оказана необходимая поддержка.

Для жителей организован приём заявлений на получение материальной помощи и работает круглосуточная горячая линия по телефону: 96-07-70.

Напомним, что Росавиация объявила о закрытии аэропорта «Гагарин» в 2:12 (ограничения были сняты в 8:16). Губернатор Роман Бусаргин предупредил об угрозе атаки в 3:14. Этому предшествовали звуки, характерные для работы систем противовоздушной обороны, которые слышали жители Саратова и Энгельса.

Позже глава региона уточнил, что в результате вражеской атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры, а также есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь. Один человек погиб.

Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что семье будет оказана всесторонняя поддержка.

Ольга Сергеева