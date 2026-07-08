Следком намерен привлечь организаторов налёта дронов на Саратов

СК России возбудил дело по факту ночной атаки украинских БПЛА на Саратов.

Напомним, в результате налёта один человек погиб и несколько пострадали. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Угроза воздушной атаки была объявлена в регионе в 3:14. Жители Саратова и Энгельса перед этим слышали характерные звуки работы систем ПВО и наблюдали вспышки в небе.

По официальным данным, в результате атаки с воздуха также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Местные власти пообещали оказать всестороннюю помощь семье погибшего и пострадавшим.

В Следственном комитете заявили, что следователи дадут правовую оценку действиям представителей вооружённых формирований Украины, ответственных за совершение атаки.

Ольга Сергеева