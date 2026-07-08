Стоимость обучения в вузах Саратова превысила 400 тысяч рублей за год

В 17 саратовских вузах продолжается приёмная кампания.

Абитуриентам доступны более 500 направлений и 8133 бюджетных места (в 2025‑м — 8532). Стоимость платного обучения в этом году выросла, на ряде специальностей достигнув 300–420 тыс. руб. в год.

Самый дорогой вуз — СГМУ: «стоматология» обойдётся в 420 тыс. руб. (год назад — 286 тыс.), «лечебное дело» — 350 тыс., «педиатрия» — 300 тыс. руб. В СГУ цены варьируются от 128 до 155 тыс. руб. в год, самые низкие — на гуманитарных и педагогических направлениях. В СГТУ лидирует «дизайн» (263 тыс. руб.), большинство инженерных специальностей — по 144 тыс. руб.

В Вавиловском университете стоимость выросла до 144 тыс. руб. за год. В ПИУ РАНХиГС предусмотрены скидки для высокобалльников (цена — 155 тыс. руб.), в СГЮА юриспруденция стоит от 147 до 187 тыс. руб. в год. Всего в этом году ЕГЭ сдавали 9,5 тыс. одиннадцатиклассников.

Ольга Сергеева