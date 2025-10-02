Атака БПЛА: саратовцам снова отключили мобильный интернет

В Саратовской области 2 октября введены ограничительные меры в связи с угрозой применения БПЛА.

В регионе с ночи периодически активируются системы оповещения, а также приостановлена работа мобильного интернета.

Для доступа в сеть жители могут использовать общественные точки Wi-Fi, доступные в крупных городах области.

Также сохраняется возможность использования ресурсов, включенных в «белый список» — несмотря на снижение скорости передачи данных, остаются доступными основные сервисы, включая приложения такси, маркетплейсы и мессенджеры.

Ольга Сергеева