Девушка попыталась купить билеты в театр по ссылке и лишилась 177 тысяч рублей

В Саратове зафиксированы два случая мошенничества с использованием одной схемы.

Как сообщает городское управление МВД, злоумышленники похитили деньги у двух молодых жителей областного центра.

25-летний саратовец познакомился в соцсетях с девушкой, которая предложила сходить в театр. После получения ссылки на сайт для покупки билетов он ввел данные банковской карты. После сообщения о неудачной оплате операцию повторили, и с его счета списали 11,1 тысячи рублей.

Аналогичным способом обманули 20-летнюю горожанку. После общения в мессенджере она перешла по ссылке для покупки билетов, ввела реквизиты карты и потеряла 177 тысяч рублей.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

Ольга Сергеева