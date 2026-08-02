Атака БПЛА в Энгельсе: повреждён многоквартирный дом, есть погибшие

В Энгельсе в результате атаки БПЛА повреждён многоквартирный жилой дом. По предварительным данным, погибли два человека. Семье погибших будет оказана вся необходимая помощь.

Для жителей повреждённого дома подготовлены места временного размещения. Специалисты обследуют конструкции здания, параллельно начнёт работать комиссия по оценке ущерба. Территория будет взята под охрану.

Главе района поручено развернуть оперативный штаб и открыть горячую линию для жителей. Специалисты будут работать на месте до полной ликвидации последствий. Все пострадавшие получат необходимую поддержку.