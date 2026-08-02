В УФНС рассказали, как получить налоговое уведомление в 2026 году

С 1 августа 2026 года вступают в силу новые правила получения налоговых уведомлений для физических лиц. Теперь документы будут автоматически отправляться в личный кабинет на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) всем зарегистрированным пользователям. Предварительное согласие на электронную доставку больше не требуется.

Исключение — граждане, подавшие отказ от получения уведомлений через ЕПГУ. Им документы придут по почте или в личный кабинет налогоплательщика. Для тех, кто не зарегистрирован на портале, сохранится бумажный вариант уведомлений.

Пользователи личного кабинета будут получать только электронные версии — печатные рассылать не станут. «Рекомендуем проверить доступ к сервису и при необходимости восстановить данные для входа», — советуют в УФНС. Рассылка уведомлений по имущественным налогам за 2025 год начнётся в сентябре.