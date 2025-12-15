Атака украинского БПЛА по дому в Саратове: жильцам подготовили номера в гостиницах

В Заводском районе Саратова идут работы по ликвидации последствий удара беспилотников.

Как сообщил мэр Михаил Исаев, в одном из поврежденных домов завершена уборка осколков, специалисты проводят оценку ущерба в квартирах. В первом подъезде этого здания временно отключен газ, на месте работают аварийные службы.

Городские власти поставили задачу провести восстановление «в максимально сжатые сроки». В администрации района продолжает работу оперативный штаб, принимающий заявления на материальную помощь. Для пострадавших подготовлены места в гостиницах — ими уже воспользовалась одна семья.

Задать вопросы и получить информацию можно по круглосуточной «горячей линии»: 8 (8452) 96-07-70.

Напомним, атака произошла в ночь на 13 декабря, в результате повреждены жилой дом, поликлиника и детский сад, погибли два человека.

Ольга Сергеева