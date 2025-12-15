Саратовский завод Орджоникидзе возглавил бывший гендиректор энгельсского «Сигнала»

Максим Захаревич назначен новым руководителем Саратовского электроприборостроительного завода имени Серго Орджоникидзе.

Ранее он возглавлял энгельсский завод «Сигнал». К своим обязанностям он приступил 15 декабря.

Захаревич имеет высшее инженерное образование, степень кандидата экономических наук и опыт руководящей работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Он является почетным машиностроителем и отмечен рядом государственных наград.

Напомним, прежний директор завода Дмитрий Ханенко покинул пост 9 декабря, оставаясь при этом членом совета директоров предприятия.

Ольга Сергеева