Саратовский завод Орджоникидзе возглавил бывший гендиректор энгельсского «Сигнала»

Максим Захаревич назначен новым руководителем Саратовского электроприборостроительного завода имени Серго Орджоникидзе.
Ранее он возглавлял энгельсский завод «Сигнал». К своим обязанностям он приступил 15 декабря.
Захаревич имеет высшее инженерное образование, степень кандидата экономических наук и опыт руководящей работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Он является почетным машиностроителем и отмечен рядом государственных наград.
Напомним, прежний директор завода Дмитрий Ханенко покинул пост 9 декабря, оставаясь при этом членом совета директоров предприятия.
Ольга Сергеева