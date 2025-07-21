Аткарск принял зональные игры юных футболистов на пути к Кубку губернатора

В Аткарске состоялись матчи зонального этапа XXIII Открытого турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок губернатора Саратовской области.

За путевки в финал боролись подростки из шести территорий: Аткарского, Петровского, Екатериновского, Калининского, Татищевского районов и закрытого городка «Светлый».

Соревнования проходят в рамках губернаторского проекта «Дворовый тренер», инициированного Романом Бусаргиным.

Победители зонального этапа:

2008-2009 г.р.: 1- Петровский р-н, 2- Калининский р-н, 3- Екатериновский р-н

1- Петровский р-н, 2- Калининский р-н, 3- Екатериновский р-н 2010-2011 г.р.: 1 -ЗАТО «Светлый», 2 — Калининский р-н, 3 — Петровский р-н

1 -ЗАТО «Светлый», 2 — Калининский р-н, 3 — Петровский р-н 2012-2013 г.р.: 1 — Петровский р-н, 2 — Екатериновский р-н, 3 — Аткарский р-н

1 — Петровский р-н, 2 — Екатериновский р-н, 3 — Аткарский р-н 2014-2015 г.р.: 1- Аткарский р-н, 2 — Екатериновский р-н, 3 — Петровский р-н

Финал и награда:

Команды, занявшие первые места в своих возрастных категориях, вышли в финал. Он пройдет в Саратове в конце августа. По инициативе губернатора Романа Бусаргина главным призом для районов-победителей станет строительство новой футбольной площадки.