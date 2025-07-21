В Саратове впервые откроется набор в центр обучения основам военной службы

Изменения в проекте бюджета связаны также с центром по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы «Патриот 64».

Он создан на базе школы ДОСААФ.

Первый набор планируется осуществить в сентябре этого года.

— Выделяем из регионального бюджета порядка 15 млн рублей на организацию всех необходимых для этого расходов. Сейчас министерство образования прорабатывает алгоритм поступления, — сообщил в своём ТГ-канале губернатор Роман Бусаргин.

На базе центра граждане от 18 до 35 лет смогут пройти:

— тактико-специальную подготовку к военной службе;

— теоретические и практические занятия по начальной военной подготовке;

— изучение основ огневой, физической и военно-медицинской подготовки, правил обращения со стрелковым оружием и беспилотными летательными системами.