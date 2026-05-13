Авария на коллекторе в Энгельсе: круглосуточно идут работы по прокладке нового трубопровода

На улице Менделеева в Энгельсе ведутся подготовительные работы к укладке нового трубопровода с использованием горизонтально направленного бурения (ГНБ).

Об этом сообщил глава района Максим Леонов.

Основные работы сосредоточены на последнем котловане. Завершено осушение придомовых участков от сточных вод, специалисты перешли к откачке воды из подвалов.

Водоснабжение в городе уже возобновлено. В некоторых домах фиксируется попадание воздуха в систему — коммунальщики уже стравливают его и настраивают оборудование. Также поступили сведения о необходимости ремонта насосного оборудования в одной из управляющих компаний, его исправят в ближайшее время.

Ольга Сергеева