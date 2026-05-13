Балашовцы рассказали депутату Панкову о развитии гражданской беспилотной авиации

Николай Панков посетил Поволжский центр беспилотной авиации в Балашове.

Депутат Госдумы побывал в Поволжском центре беспилотной авиации в Балашове. Руководитель Олег Емельянов рассказал, что на образовательные курсы сюда приезжают аграрии со всей страны — от Калининграда до Дальнего Востока.

Программа подготовки пилотов включает теорию, практику по управлению дронами и сервисное обслуживание.

Панков отметил, что применение беспилотников в сельском хозяйстве имеет большие перспективы: обработка полей от вредителей с их помощью качественнее, чем с самолета, и безопасна для оператора. «Важно, что центр дает нашим ребятам, участникам СВО, обучиться перспективной профессии и реализовать себя в мирной жизни», — подчеркнул депутат.

Также были затронуты вопросы дальнейшего развития центра и применения инноваций.

Ольга Сергеева