Авария под Балашовом: машина столкнулась с трактором «Беларус», пассажирка в больнице

В Балашовском районе Саратовской области 2 января произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

Столкновение внедорожника «Тойота Ленд Крузер» и трактора «Беларус» случилось около 11:20 утра недалеко от райцентра.

По предварительной информации, за рулём «Тойоты» находился 43-летний мужчина. Его автомобиль столкнулся с трактором, которым управлял 57-летний водитель.

В результате аварии пострадала пассажирка внедорожника — женщина 1982 года рождения. Она была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи, подробности о её состоянии и полученных травмах не сообщаются. Оба водителя в момент ДТП не пострадали.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства и причины столкновения. Для обеспечения безопасности и предотвращения заторов на данном участке трассы организовано движение в объезд.

Ольга Сергеева