Ветер 24 м/с: МЧС предупреждает саратовцев о серьезном ухудшении погоды

Экстренное предупреждение из-за штормового ветра объявило МЧС в Саратовской области.

Региональное управление МЧС распространило экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды, ожидаемым в воскресенье, 4 января. Опасные погодные явления прогнозируются по всей территории области.

По данным синоптиков, в отдельных районах скорость ветра будет достигать 24 метров в секунду.

Ведомство рекомендует гражданам быть предельно осторожными: не парковать автомобили под деревьями и рядом с шаткими конструкциями, держаться подальше от линий электропередач. Водителей призывают соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим из-за ухудшения видимости и осадков.

Ольга Сергеева