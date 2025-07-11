Автомобилистам напомнили правила оформления европротокола при ДТП

Как оформить европротокол на месте аварии — напомнили Госуслуги.
Европротокол — это упрощенное оформление ДТП без участия сотрудников ГИБДД.
Оформить ДТП по европротоколу можно, если соблюдены все условия:
— в аварии участвуют только 2 транспортных средства
— у обоих водителей есть полис ОСАГО
— в аварии нет пострадавших
— не пострадало имущество других людей
— не повреждена инфраструктура, например столбы или ограждения
Важно, чтобы оба участника ДТП были согласны на оформление европротокола. Если есть разногласия по обстоятельствам произошедшей аварии, нужно сделать фотофиксацию ДТП в приложении «Госуслуги» или «Госуслуги Авто».
Варианты оформления европротокола
— в бумажном виде — бланк выдает страховая при оформлении ОСАГО
— в электронном виде — через приложение «Госуслуги» или «Госуслуги Авто»
Размер компенсации по европротоколу
— До 400 000 ₽ — если нет разногласий между участниками аварии и есть фото
— До 200 000 ₽ — есть разногласия, есть фото
— До 100 000 ₽ — нет разногласий, нет фото