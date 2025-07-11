Автомобилистам напомнили правила оформления европротокола при ДТП

Как оформить европротокол на месте аварии — напомнили Госуслуги.

Европротокол — это упрощенное оформление ДТП без участия сотрудников ГИБДД.

Оформить ДТП по европротоколу можно, если соблюдены все условия:

— в аварии участвуют только 2 транспортных средства

— у обоих водителей есть полис ОСАГО

— в аварии нет пострадавших

— не пострадало имущество других людей

— не повреждена инфраструктура, например столбы или ограждения

Важно, чтобы оба участника ДТП были согласны на оформление европротокола. Если есть разногласия по обстоятельствам произошедшей аварии, нужно сделать фотофиксацию ДТП в приложении «Госуслуги» или «Госуслуги Авто».

Варианты оформления европротокола

— в бумажном виде — бланк выдает страховая при оформлении ОСАГО

— в электронном виде — через приложение «Госуслуги» или «Госуслуги Авто»

Размер компенсации по европротоколу

— До 400 000 ₽ — если нет разногласий между участниками аварии и есть фото

— До 200 000 ₽ — есть разногласия, есть фото

— До 100 000 ₽ — нет разногласий, нет фото