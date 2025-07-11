Передвижной музей СВО посетил детский центр «Дубки»

В детском оздоровительно-образовательном центре «Дубки» развернулась передвижная выставка, посвящённая специальной военной операции Саратовского отделения Российской Ассоциации Героев.

На выставке представлены экспонаты с зоны проведения СВО: элементы экипировки и снаряжения российских военнослужащих, оружие, а также трофейные предметы. Специально для юных посетителей организованы интерактивные зоны, где можно было примерить элементы обмундирования и сделать памятные фотографии.

«Мы на постоянной основе взаимодействуем с различными общественными организациями: совместно собираем гуманитарную помощь, проводим уроки мужества в школах, колледжах и лагерях, устраиваем армейские марафоны и различные военно-патриотические сборы. Для нас важно, чтобы подрастающее поколение знало правду о событиях сегодняшних дней и героях, которые защищают интересы нашей страны. Такие экспозиции позволяют наглядно показать детям мужество и стойкость российских воинов», — отметил заместитель министра образования Михаил Попов.