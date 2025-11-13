Балаковец Алексей Мальцев героически погиб на СВО при выполнении боевых задач

В городе Балаково 14 ноября состоится прощание с Алексеем Мальцевым, погибшим при выполнении боевых задач 17 июля 2025 года.

Уроженец деревни Артошичи Пермского края, он переехал в Балаково, где освоил профессию повара-кондитера в местном учебном заведении.

Администрация района выразила соболезнования родным погибшего, отметив, что боец проявил выдающееся мужество, отдав жизнь за Родину, а его героический поступок навсегда сохранится в памяти.

Церемония прощания с военным пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе с 12:00 до 13:00, где балаковцы смогут отдать последние почести герою.

СВО продолжается четвертый год. Общее число погибших россиян на фронте за все это время намеренно не озвучивается, составляя гостайну.

Ольга Сергеева