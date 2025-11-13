Мэрия Саратова: иностранные вывески заменяют на русские

В областном центре продолжается систематическая работа по замене вывесок на иностранных языках на русскоязычные аналоги.

Сотрудники администрации проводят регулярные проверки торговых объектов, применяя административные меры к нарушителям Правил благоустройства.

Напомним, после недавнего введения запрета тысячи предприятий уже привели свои вывески в соответствие с требованиями законодательства.

Специалисты мэрии продолжают мониторинг городских объектов, оперативно реагируя на новые нарушения. Предпринимателям рекомендуется в кратчайшие сроки заменить иностранные вывески во избежание административной ответственности, — отметила пресс-служба муниципалитета.

Ольга Сергеева