Город Балаково получит 35 млн рублей на ремонт канализации

Балаковские власти экстренно ремонтируют аварийный канализационный коллектор.

Сегодня, 17 августа, стало известно о выделении значительных средств на ликвидацию коммунальной проблемы, которая уже несколько месяцев тревожит жителей города. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что из резервного фонда области будет направлено 35 миллионов рублей на ремонт изношенного канализационного коллектора.

Ситуация на объекте давно требует решительных действий. Участок коллектора, по словам главы региона, находится в критическом состоянии — сильная изношенность труб приводит к регулярным авариям. Только в этом году здесь случилось несколько прорывов, которые создавали неудобства для горожан и угрожали экологическому состоянию территории.

В настоящее время специалисты уже работают на месте: устраняют последствия недавней аварии и готовятся к замене повреждённого участка. Губернатор поставил задачу провести работы оперативно и качественно, а ход ремонта взят на особый контроль как правительством региона, так и руководством Балаковского района.

Для жителей Балакова это важная новость: надёжная работа канализации — залог комфортной жизни в городе. Ожидается, что выделенные средства позволят полностью восстановить аварийный участок и предотвратить новые коммунальные сбои в будущем.

Ольга Сергеева