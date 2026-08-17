Три органистки и музыка вне времени: в Саратове исполнят Таривердиева к 95-летию композитора

27 августа в Большом зале Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова произойдёт событие, которое не оставит равнодушными поклонников интеллектуальной музыки.

В программе «Таривердиев-Гала» прозвучат сочинения Микаэла Таривердиева — композитора, чья музыка стала символом советского кино и академического авангарда.

Концерт приурочен к 95-летию со дня рождения мастера. Зрителей ждёт уникальная возможность услышать редко исполняемые произведения: Концерт для органа № 1 «Кассандра», Симфонию «Чернобыль», Концерт № 2 «Полифоническая тетрадь» и Прелюдии из цикла «Подражание старым мастерам».

Исполнять эту сложнейшую музыку будут три блистательные органистки из разных городов России:

Антонина Воронина (Йошкар-Ола) — лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка Марийского государственного театра оперы и балета им. Э. Сапаева;

Дина Ихина (Печоры) — художественный руководитель международного фестиваля Grande orgue и благотворительного проекта «Органные концерты в Печорах»;

Дарья Сидорова — лауреат престижных творческих состязаний.

Таривердиев, известный миллионам как автор музыки к фильмам «Семнадцать мгновений весны» и «Ирония судьбы», предстанет в этот вечер как глубокий симфонист и экспериментатор. Орган, с его мощью и космическим звучанием, станет идеальным инструментом для воплощения философских смыслов его партитур.

Вечер обещает быть наполненным драматизмом, красотой и виртуозностью. Начало в 18:30.

Ольга Сергеева